Суд продлил арест имущества родственников Блиновской Суд продлил арест имущества и денег родственников Блиновской до 26 апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд продлил арест имущества и денежных средств родственников блогера Елены Блиновской на три месяца, до 26 апреля, говорится в Telegram-канале Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве. Аналогичную меру распространили и на ряд подконтрольных юридических лиц.

Сегодня в Замоскворецком районном суде города Москвы с участием Елены Блиновской рассмотрены ходатайства следственного органа столичного СК о продлении срока наложения ареста на имущество и денежные средства родственников обвиняемой, а также ряда подконтрольных юридических лиц, — говорится в сообщении.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года. Блогера обвинили в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, она получала значительный доход от продажи учебных курсов и тренинг-марафонов, но при этом пользовалась упрощенной системой учета и не платила предусмотренные НДС и НДФЛ. В СК заявили, что задолженность Блиновской по налогам в 2019–2021 годах составила более 918 млн рублей.

Ранее защита Елены Блиновской обжаловала решение Замоскворецкого районного суда Москвы о заключении ее под стражу. Коучу ужесточили меру пресечения из-за неоднократного нарушения условий домашнего ареста. Блогер пробудет в СИЗО № 6 «Печатники» до 26 апреля, будет содержаться в изоляторе наравне с другими арестантами и самостоятельно поддерживать чистоту в камере в порядке дежурства.

При этом адвокат Леонид Ольшанский предположил, что у Блиновской мало шансов выйти на свободу. Он пояснил, что дело «королевы марафонов» носит воспитательный характер. Адвокат добавил, что в случае если Блиновская получит реальный срок, она может отсидеть намного меньше за счет процедуры УДО. Для этого ей необходимо будет проявить себя с положительной стороны и получить хорошие характеристики от администрации исправительного учреждения.