Мармелад больше не покупаю! Делаю домашнюю цитрусовую вкусняшку на раз-два

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мармелад больше не покупаю! Делаю домашнюю цитрусовую вкусняшку на раз-два. Ароматный, нежный и совсем не сложный в приготовлении! Такие мягкие конфетки придутся по вкусу и взрослым, и детям и украсят любое чаепитие.

Ингредиенты

Апельсиновый сок — 100 мл

Вода — 100 мл

Лимонный сок — 5–6 ст. л.

Сахар — 200 г (≈1 стакан, регулируйте по вкусу)

Мякоть одного апельсина и половины лимона

Цедра апельсина — 1 ст. л. (тёртая)

Цедра лимона — 1 ст. л. (тёртая)

Желатин — 20 г

Приготовление

1. Подготовка желатина. Залейте желатин апельсиновым соком, перемешайте и оставьте на 20–30 минут для набухания.

2. Сахарный сироп. В сотейнике смешайте воду, сахар, цедру цитрусовых и измельченную в блендере мякоть апельсина и половины лимона. На медленном огне доведите до кипения, помешивая, пока сахар не растворится полностью. Снимите с огня, сразу добавьте набухший желатин и лимонный сок.

3. Финишная обработка. Перемешивайте массу до полного растворения желатина. Процедите через сито, удаляя цедру.

4. Формовка и застывание. Перелейте в форму, застеленную пищевой плёнкой. Охлаждайте в холодильнике 6–10 часов (лучше на ночь). Готовый мармелад порежьте и обваляйте в сахаре или сахарной пудре.

Ранее мы делились рецептом домашнего мармелада с яблоками и корицей. Приготовите за час — хватит на месяц!