Мармелад больше не покупаю! Делаю домашнюю цитрусовую вкусняшку на раз-два. Ароматный, нежный и совсем не сложный в приготовлении! Такие мягкие конфетки придутся по вкусу и взрослым, и детям и украсят любое чаепитие.
Ингредиенты
- Апельсиновый сок — 100 мл
- Вода — 100 мл
- Лимонный сок — 5–6 ст. л.
- Сахар — 200 г (≈1 стакан, регулируйте по вкусу)
- Мякоть одного апельсина и половины лимона
- Цедра апельсина — 1 ст. л. (тёртая)
- Цедра лимона — 1 ст. л. (тёртая)
- Желатин — 20 г
Приготовление
1. Подготовка желатина. Залейте желатин апельсиновым соком, перемешайте и оставьте на 20–30 минут для набухания.
2. Сахарный сироп. В сотейнике смешайте воду, сахар, цедру цитрусовых и измельченную в блендере мякоть апельсина и половины лимона. На медленном огне доведите до кипения, помешивая, пока сахар не растворится полностью. Снимите с огня, сразу добавьте набухший желатин и лимонный сок.
3. Финишная обработка. Перемешивайте массу до полного растворения желатина. Процедите через сито, удаляя цедру.
4. Формовка и застывание. Перелейте в форму, застеленную пищевой плёнкой. Охлаждайте в холодильнике 6–10 часов (лучше на ночь). Готовый мармелад порежьте и обваляйте в сахаре или сахарной пудре.
Ранее мы делились рецептом домашнего мармелада с яблоками и корицей. Приготовите за час — хватит на месяц!