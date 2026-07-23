Мариную перчики так — и зимой улетают банками: хороши и на хлеб с творожным сыром, и к мясу

Мариную перчики так — и зимой улетают банками: хороши и на хлеб с творожным сыром, и к мясу

Каждый год обязательно заготавливаю несколько банок таких маринованных перцев. Они получаются нежными, ароматными и отлично сохраняют свою форму. Зимой достаточно открыть банку — и уже есть готовая закуска, которая одинаково хорошо подходит к запеченному мясу, картофелю или просто к ломтику свежего хлеба с творожным сыром.

Особенно красиво смотрятся перцы разных цветов.

Для приготовления вам понадобится: сладкий болгарский перец — около 5-литровой кастрюли очищенных плодов, вода — 1 л, уксусная эссенция 70% — 1 ст. л., растительное масло — 5 ст. л., соль — 1 ст. л. с небольшой горкой, сахар — 3 ст. л. с горкой, лавровый лист — 1 шт., черный перец горошком — 3 шт., душистый перец — 1 горошина, гвоздика — 1 бутон.

Перцы хорошо вымойте, удалите плодоножки и семена. Опустите их в кастрюлю с горячей водой так, чтобы они были полностью покрыты, и варите 15–20 минут. Перцы должны стать слегка мягкими, но не развариться.

Для маринада вскипятите воду с солью, сахаром и растительным маслом, затем добавьте уксусную эссенцию. На дно стерилизованных банок положите лавровый лист, черный и душистый перец, гвоздику. Наполните банки горячими перцами, сразу залейте кипящим маринадом до самого верха и герметично закройте стерильными крышками. Переверните банки, укутайте до полного остывания и уберите на хранение.

Личный опыт

Мне больше всего нравится подавать такие перцы на слегка поджаренном хлебе с творожным сыром. Получается простая, но очень вкусная закуска, а к запеченному мясу или шашлыку они подходят ничуть не хуже домашних солений.