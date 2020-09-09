Мариинская больница приостановила работу из-за вспышки COVID-19

https://static.news.ru/photo/7b408b5e-f2bc-11ea-9551-fa163e074e61_660.jpg Фото: mariin.ru

Мариинская больница в Санкт-Петербурге на сутки остановила плановый и экстренный приём граждан, после того как проверка Роспотребнадзора выявила COVID-19 у ряда больных, не находящихся в коронавирусном отделении медучреждения.

Об этом РИА Новости рассказал представитель больницы. Приём пациентов сможет возобновиться, когда городское управления Роспотребнадзора выдаст на это официальное предписание.

Мариинскую больницу во время пика распространения коронавируса перепрофилировали для лечения больных с COVID-19. В конце июля учреждение наряду с другими стационарами вернулось к обычному режиму работы, выделив одно отделение для коронавирусных пациентов.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, Зеленогорский суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 15 тысяч рублей жителя города, который не разместил в установленные срок на портале Госуслуг результаты своего теста на коронавирус. Мужчина вернулся в Россию из-за рубежа и должен был в трёхдневный срок опубликовать на портале результаты лабораторных исследований. Он это срок пропустил и был признан виновным в нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства