Мариинская больница приостановила работу из-за вспышки COVID-19

Мариинская больница в Санкт-Петербурге на сутки остановила плановый и экстренный приём граждан, после того как проверка Роспотребнадзора выявила COVID-19 у ряда больных, не находящихся в коронавирусном отделении медучреждения.
Об этом РИА Новости
Мариинскую больницу во время пика распространения коронавируса перепрофилировали для лечения больных с COVID-19. В конце июля учреждение наряду с другими стационарами вернулось к обычному режиму работы, выделив одно отделение для коронавирусных пациентов.
Ранее, как сообщал NEWS.ru, Зеленогорский суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 15 тысяч рублей жителя города, который не разместил в установленные срок на портале Госуслуг результаты своего теста на коронавирус. Мужчина вернулся в Россию из-за рубежа и должен был в трёхдневный срок опубликовать на портале результаты лабораторных исследований. Он это срок пропустил и был признан виновным в нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен