«Мамочки, ну и цены»: Навальный о подорожании продуктов в тюремном ларьке

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который отбывает срок в колонии во Владимирской области, написал в своём Telegram-канале, что за 10 месяцев цены в тюремном ларьке поднялись в среднем на 40%. Он добавил, что пенсионеры тратят на продукты примерно столько же, сколько разрешено тратить заключённым в этих ларьках.

По словам Навального, заключённые два раза в месяц имеют право ходить в ларёк при колонии, где продают продукты питания. При этом разрешено тратить на еду не больше девяти тысяч рублей. По его словам, это сравнимо с тем, «сколько может на неё потратить средний пенсионер» после уплаты услуг ЖКХ, Интернета, транспорта, а также покупки одежды и лекарств.

Мамочки, ну и цены... Я просто ОХРЕНЕВАЮ от цен. И вдвойне — от их роста. Я приехал сюда 10 месяцев назад, и великая инфляционная трагедия пенсионера произошла на моих глазах, — написал Навальный.

По его словам, тушёнка подорожала со 140 до 250 рублей (79%); рыбные консервы — со 110 до 170 рублей (55%); консервированные фасоль, зелёный горошек и кукуруза — с 56–70 до 80–85 рублей (30%); морская капуста — с 45 до 65 рублей (44%) и молоко — с 68 до 86 рублей (27%). Овощи, фрукты и сыр вообще недоступны.

Моя личная продовольственная инфляция никак не меньше 40%, — резюмировал он.

По его словам, в тюремном ларьке цены такие же, как «на воле». Навальный делает вывод, что средний российский пенсионер с пенсией в 15 800 рублей — нищий, перед которым реально маячит перспектива если не голода, то полного замещения рациона на дешёвую лапшу.

Он также пожелал, чтобы в эксперименте «живу на пенсию» поучаствовала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, недавно сообщившая, что инфляции в России составила 8%, и президент России Владимир Путин, на днях утвердивший минимальную зарплату в 13 890 рублей.

Ранее специалисты университета «Синергия» заявили, что цены на продукты и товары перед Новым годом увеличатся на 3–7%. Речь идёт о самых популярных категориях: мясе, рыбе, молочной продукции, яйцах, овощах и фруктах, сладостях и алкоголе.