Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев изготовил в московском СИЗО «Бутырка» иконостас и подарил его изолятору.
Об этом сообщил его адвокат Игорь Бушманов. Как передаёт
Он соорудил вместе с сокамерником в камере большой иконостас на 20 икон, который передал в дар СИЗО «Бутырка», — рассказал Бушманов.
Он отметил, что Мамаев в заключении вёл активную общественную жизнь. Он посещал библиотеку, спортзал. Футболист участвовал в организации и проведении матча на территории СИЗО в феврале 2019 года. За это изолятор поощрил его благодарностью.
Ранее News.ru писал о том, что 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области рассмотрел прошения об УДО братьев Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева.