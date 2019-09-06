https://static.news.ru/photo/7e40cd3e-d0a1-11e9-9fcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев изготовил в московском СИЗО «Бутырка» иконостас и подарил его изолятору.

Об этом сообщил его адвокат Игорь Бушманов. Как передаёт ТАСС , футболист часто посещал службы в храме СИЗО.

Он соорудил вместе с сокамерником в камере большой иконостас на 20 икон, который передал в дар СИЗО «Бутырка», — рассказал Бушманов.

Он отметил, что Мамаев в заключении вёл активную общественную жизнь. Он посещал библиотеку, спортзал. Футболист участвовал в организации и проведении матча на территории СИЗО в феврале 2019 года. За это изолятор поощрил его благодарностью.

Ранее News.ru писал о том, что 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области рассмотрел прошения об УДО братьев Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева.