https://static.news.ru/photo/9e1fed42-3113-11ea-95a6-fa163e074e61_660.jpg Андрей Павленко Фото: Андрей Павленко/facebook.com

Хирург-онколог Андрей Павленко не смог предотвратить у себя появление рака, потому что эта болезнь является генетической. Так на вопрос подписчиков относительно заболевания доктора на своей странице в социальной сети ответила заслуженный врач России и телеведущая Елена Малышева.

Она отметила, что рак всё же поддаётся лечению. По словам Малышевой, статистика выживания при онкологии равна 30%. Доктор подчёркивает, что каждому заболевшему необходимо активно лечиться, чтобы попасть в число выживших при недуге.

Рак доктора Павленко оказался сильнее лечения. Хотя на первом этапе после восьми курсов химиотерапии было значительное улучшение. Но потом появились новые клоны раковых клеток, — пишет Малышева в Instagram.

Кроме того, заслуженный врач РФ опровергла высказанное одной из подписчиц мнение о том, что химиотерапия уничтожает иммунную систему.

Онколог Павленко скончался 5 января от рака желудка, который он сам себе диагностировал в марте 2018 года.

Как сообщал NEWS.ru, 1 января Павленко опубликовал в Facebook прощальный пост, в котором признал, что болезнь «оказалась коварнее», и сообщил, что его «жизненный путь завершается». Он также просил, когда его не станет, не оставить его семью без поддержки.