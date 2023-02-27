Малышева рассказала, кому опасно поститься Малышева заявила, что детям и людям с анемией опасно поститься

Фото: Игорь Онучин/ТАСС

Полный отказ от мяса, рыбы и молочных продуктов во время Великого поста может привести к проблемам со здоровьем у детей и людей с анемией, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале телеведущая Елена Малышева. Она уточнила, что при исключении из рациона мяса и рыбы организм недополучает белок и железо, а при отказе от молока — кальция.

Если у человека анемия или это растущий ребенок, то лишать его мяса, потому что мама вдруг вздумала как-то строго поститься — это до какой-то степени неправильно, — сказала Малышева.

Она уточнила, что белок и кальций являются необходимыми элементами для роста и развития организма.

По словам Малышевой, те, кто придерживаются поста, могут восполнить железо посредством растительных продуктов, таких как сушеные грибы, тимьян, петрушка и укроп. Их нужно употреблять вместе с богатыми витамином C овощами, например, желтым болгарским перцем.

Ранее эндокринолог Наталия Тананакина рассказала, как подготовиться к Великому посту. Она посоветовала питаться маленькими порциями пять-шесть раз в день. Врач добавила, что пост легче переносят люди, которые хотя бы один-два раза в неделю устраивают разгрузочные дни, а также придерживаются сбалансированного питания.