Малышева рассказала, как распознать рассеянный склероз по глазам Малышева рассказала, что рассеянный склероз проявляется помутнением в глазах

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Мутный взгляд, ухудшение зрения и боль в глазу при движении свидетельствуют о развитии рассеянного склероза, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что это происходит из-за того, что заболевание поражает клетки головного и спинного мозга, поэтому некоторые его участи могут выключаться из работы.

Руководитель центра рассеянного склероза Санкт-Петербурга Евгений Евдошенко добавил, что потеря зрения является самой частой жалобой пациентов с рассеянным склерозом.

Потерю зрения пациенты описывают как будто они просыпаются и смотрят как через целлофановый пакет. И может болеть глаз при движении, — рассказал Евдошенко.

Малышева добавила, что больные склерозом также жалуются на онемение различных частей тела и на ухудшение координации и шаткую походку, что проявляется особенно сильно в темное время суток.

При наличии таких симптомов телеведущая рекомендовала немедленно обратиться к врачу. Она добавила, что сейчас рассеянный склероз поддается успешному лечению, в ходе которого врачам удается восстановить пациентам зрение.

Ранее иммунолог Оксана Шабалина объяснила, что развитие рассеянного склероза может быть вызвано самолечением иммуномодуляторами.