Малышева рассказала, как правильно пить шампанское Малышева назвала брют наименее вредным видом шампанского

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Шампанское необходимо употреблять в меру, так как оно содержит в себе сахар, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, наименее вредным видом данного напитка является брют, так как он содержит меньше всего сахара. При этом врачи отмечают, что хранить шампанское нужно правильно, так как при нагревании градус алкоголя может повышаться.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов отметил, что в полусладком игристом вине содержится 6% сахара, а в полусухом — 4%. Меньше всего сахара (1,5%) содержится в брюте, поэтому врачи рекомендуют приобрести для новогоднего стола именно этот вид шампанского. Однако пить его необходимо в меру, так как шампанское быстро вызывает состояние опьянения из-за большого количества газа. Кроме того, игристое вино относится к числу напитков, вредных для глаз.

Шампанское — калорийный напиток с сахаром. Повышенное содержание сахара в организме приводит к диабетической ретинопатии и к кровоизлияниям на сетчатке. К сожалению, диабетическая ретинопатия является главной причиной потери зрения среди всех глазных заболеваний, — уточнил он.

Хранить шампанское необходимо в темной бутылке при соблюдении температурного режима плюс 8–12 градусов. Если держать напиток в в тепле, то градус алкоголя в нем будет повышаться, предупредил Коновалов.

Заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова ранее рассказала, сколько шампанского можно выпить в новогоднюю ночь. По ее словам, женщинам следует ограничиться двумя небольшими бокалами напитка, мужчинам можно чуть больше. Превышение нормы увеличит нагрузку на печень и приведет к повреждению нейронов головного мозга, отметила она.