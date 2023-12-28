Врач рассказала, сколько шампанского можно выпить на Новый год Врач Залетова: на Новый год можно выпить два-три бокала шампанского

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В новогоднюю ночь женщинам следует ограничиться двумя небольшими бокалами шампанского, мужчинам можно чуть больше, заявила РИА Новости врач диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова. По ее словам, превышение этой нормы увеличит нагрузку на печень и спровоцирует повреждение нейронов головного мозга.

Если мы говорим о шампанском, то доза для женщины — это 200 миллилитров, для мужчин — 300, — сказала Залетова.

По ее словам, предпочтение лучше отдавать сухим сортам алкоголя, так как в них меньше содержание сахара и ниже калорийность. Кроме того, они обладают замедленным воздействием на организм.

Ранее директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева рассказала, как сохранить вино вкусным до Нового года. По ее словам, бутылки с игристым и другими винами лучше хранить в винном шкафу, так напиток сохранит вкус и качество. А если винного шкафа нет, то подойдет и обычный. Перед подачей можно на 20 минут убрать бутылку в морозильную камеру, обернув в мокрое полотенце.

До этого президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов рассказал, как выбрать хорошее вино для новогоднего стола. По его мнению, минимальная стоимость хорошего отечественного вина составляет 350–400 рублей за бутылку. А подлинность напитка можно проверить при помощи приложения, разработанного Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, — «АнтиКонтрафакт Алко».