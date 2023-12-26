Россиянам рассказали, как сохранить вино вкусным до Нового года Роскачество: вино до Нового года лучше хранить в темном шкафу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бутылки с игристым и другими винами до Нового года лучше хранить в винном шкафу, рассказала РИА Новости директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева. По ее словам, так напиток сохранит вкус и качество, а если винного шкафа нет, то подойдет и обычный.

Если такового нет, просто поставьте бутылку в темное место, можно в обычный шкаф. В холодильник убрать игристое можно днем или утром перед праздничным застольем, тогда оно охладится спокойно и до нужной температуры, — отметила эксперт.

Также перед подачей можно на 20 минут убрать бутылку в морозильную камеру, обернув в мокрое полотенце. Однако дольше держать нежелательно, предупредила Буняева. Если времени на охлаждение напитка не осталось, то можно намочить бокалы, а затем несколько минут подержать их в морозилке, отметила эксперт.

Ранее президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов рассказал, как выбрать хорошее вино для новогоднего стола. По его мнению, минимальная стоимость хорошего отечественного вина составляет 350–400 рублей за бутылку. А подлинность напитка можно проверить при помощи приложения, разработанного Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, — «АнтиКонтрафакт Алко». Чтобы проверить легальность той или иной бутылки алкоголя, достаточно отсканировать QR-код на этикетке.