Малышева рассказала, как повысить иммунитет в осеннем лесу Малышева: прогулки в лесу повышают иммунитет и помогают в борьбе со стрессом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прогулки в осеннем лесу могут поспособствовать укреплению мышц, иммунитета, а также в борьбе со стрессом, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, особую пользу несет скандинавская ходьба, что доказано учеными из Японии. Вместе с тем Малышева подчеркнула, что в лесу нужно гулять в плотно закрытой одежде, так как клещи в России активны вплоть до конца осени.

Врач-иммунолог Андрей Продеус объяснил, что в головном мозге человека имеются миндалевидные тельца, которые отвечают за успокоение. Согласно результатам научных исследований, во время прогулки в осеннем лесу эти тельца начинают работать активнее, что позволяет бороться со стрессом. Кроме того, лес помогает вырабатывать больше иммунных клеток, называемых «натуральными киллерами». Таким образом, польза от прогулок в лесу для иммунитета двойная.

В свою очередь хирург-офтальмолог Михаил Коновалов отмечает, что большой разницы между прогулками в 4 тысячи или 10 тысяч шагов нет. Для достижения максимальной пользы рекомендуется заниматься скандинавской ходьбой с палочками. Продолжительность прогулки должна быть не меньше 30 минут.

Наконец, кардиолог Герман Гандельман рекомендует россиянам быть осторожными в лесу. Это обусловлено тем, что клещи представляют опасность для гуляющих вплоть до наступления зимы. Он советует использовать репелленты, а также заправлять брюки в носки, так как клещи ползут снизу вверх.

Малышева ранее объяснила, чем опасно купание в бассейнах. По ее словам, поход в бассейн может обернуться отравлением хлором — летучим газом, который негативно влияет на дыхательную систему. Основными симптомами отравления хлором являются кашель и удушье.