Малышева объяснила, как слабительное приводит к деменции Малышева рассказала, что прием слабительных на 51% повышает риск развития деменции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Употребление слабительных препаратов повышает риск развития деменции на 51%, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что при приеме слабительных из кишечника вымывается полезная микрофлора, которая поддерживает прочность гематоэнцефалического барьера.

Гематоэнцефалический барьер становится непроницаемым для токсических веществ благодаря микрофлоре кишечника. Когда мы все постоянно вымываем, убираем <...>, барьер становится дырявым, и тогда нервные клетки оказываются под ударом, — сказала Малышева.

Телеведущая уточнила, что в мозг проникают токсические вещества, разрушающие нервные клетки, что приводит к деменции. Кроме того, страдает также сосудистая система, что повышает на 65% риск возникновения инсультов.

Ранее Малышева рассказала, что защититься от деменции поможет правильное питание. Она объяснила, что в жареной пище, колбасе, чипсах и алкоголе содержатся вещества, убивающие нейроны в головном мозгу. Кроме того, продукты, содержащие сахар, красители и консерванты, повреждают стенки сосудов.