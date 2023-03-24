Малышева назвала легкий способ защититься от деменции Малышева рассказала, что правильное питание поможет защититься от деменции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Малышева

Защититься от деменции поможет правильное питание, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что в жареной пище, колбасе, чипсах и алкоголе содержатся вещества, убивающие нейроны в головном мозгу.

По ее словам, продукты, содержащие сахар, красители и консерванты, повреждают стенки сосудов. Это приводит к нарушению кровоснабжения головного мозга, из-за чего нервные клетки недополучают кислород и питательные вещества и гибнут. Также опасны для мозга жареные продукты, так как во время процесса жарки образуются вещества, которые разрушают защиту мозга, и туда проникают токсичные вещества.

Когда вы видите, как что-то дымится на сковородке, это говорит о том, что вылетают полиароматические углеводороды, которые много чего делают, в том числе способствует развитию старческого слабоумия, — сказала Малышева.

Ранее врач-невролог Рустем Гайфутдинов назвал еще несколько способов защититься от деменции. По его словам, лучшей профилактикой старческого слабоумия является здоровый образ жизни с долгим сохранением физической и умственной активности.