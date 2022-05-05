«Май станет лакмусовой бумажкой»: почему миллионы россиян забросили спорт Аудитория спортивных залов за год снизилась на 26%, это связывают с региональной спецификой

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Россияне перестают заниматься спортом. Количество граждан, систематически посещающих фитнес-клубы и спортивные секции, за прошлый год уменьшилось более чем на 26%, или на 5,1 млн человек, — к таким выводам пришла аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании опросных данных Росстата. Наиболее существенный отток посетителей зафиксировали в Калмыкии, Республике Алтай, Калининградской области, Марий Эл, Орловской, Пензенской областях и целом ряде других регионов. Эксперты склонны связывать новый тренд с попытками россиян экономить. В Совете Федерации тем временем уже озаботились тенденцией, связав её, как ни странно, с региональной спецификой.

Спорт низких достижений

Согласно результатам обнародованного исследования, в 2021 году население стало уделять спорту меньше внимания, чем годом ранее. При этом, отмечают представители FinExpertiza, сократилось как количество тех, кто занимался спортом самостоятельно — дома или на улице (с 23,6% до 21%), так и число тех, кто системно посещает залы и секции (с 14,3% до 10,6%).

За прошлый год, когда активно бушевала пандемии коронавирусной инфекции, число посетителей спортивных учреждений сократилось в абсолютном большинстве регионов — 72 из 85. Наиболее ярко это проявилось в Калмыкии — там число посещающих спортклубы уменьшилось сразу почти на 82%, или на 44 тысячи человек.

Стремительно теряют популярность фитнес-клубы в Орловской области — как выяснилось, их посещает всего 3% населения региона. Также достаточно скромна доля любителей физкультурно-оздоровительных учреждений в Марий Эл (3,6%), Пензенской области и Калмыкии (по 3,9%), Республике Алтай (4%), Калининградской области (4,2%), Мордовии (4,6%), Туве (4,8%), Тамбовской области (4,9%), а также в Кировской области (5,5%).

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселёва в беседе с NEWS.ru призналась, что пока не в полной мере разделяет пессимистичные выводы обнародованного исследования.

На сегодняшний день у нас нет количественной оценки. Но мы постоянно проводим мониторинг ситуации. Так вот, в марте — апреле 2022 года в объёмах денег мы вышли в те же параметры, что и в марте — апреле 2019-го, допандемийного года. Пока мы не видим падения, однако это не означает, что его не будет в дальнейшем, — пояснила Киселёва.

Она предположила, что актуальные экономические проблемы сгладились пиком потребления, дело в том, что именно на март — апрель традиционно приходится наибольший спрос на фитнес-услуги.

Ключевым будет май, своего рода лакмусовая бумажка. Сейчас расходы у нас растут, чего не скажешь о доходах. Очевидно, что для бизнеса всё будет не очень хорошо. Именно середина мая покажет, что выбрал потребитель — пошел покупать еду, одежду, электронику или всё же решил вложиться в собственное здоровье. Если мы увидим падение на уровне 10–15%, то можно уверенно прогнозировать — динамика окажется негативной, лето будет трудным, — резюмировала собеседница издания.

Основатель консалтингового агентства Redoo, специализирующегося на фитнес-индустрии, Светлана Андреева признала: прошлый год был самым тяжелым пандемийным годом для фитнес-отрасли: посещаемость и продажи критически просели летом 2021 года, которое в ряде регионов было аномально жарким. В итоге многие залы пустовали, и фитнес-клубы вынуждены были сокращать рабочий день, как, например, в Оренбурге, Екатеринбурге. При этом традиционно высокий осенний сезон не принёс ожидаемых высоких показателей по продажам и посещаемости.

Одновременно с этим сократилась господдержка отрасли и готовность арендодателей — а более 85% площадей фитнес-отрасли находятся в аренде — идти на уступки по рассрочке платежей, скидкам, — сообщила NEWS.ru Андреева.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Между тем, по ее словам, с минувшего апреля отрасль показала небольшое восстановление. Подчас это связывают с тем, что россияне понимают важность физкультурно-оздоровительной деятельности в столь непростое время.

Прерогатива мегаполисов

Эксперты обращают внимание на тот факт, что наибольший отток посетителей из фитнес-клубов наблюдается в регионах с наиболее сложной экономической ситуацией. Это раскрывает основную причину: при снижении доходов населения, начавшемся еще в пандемию, происходит сокращение личных расходов за счет «не жизненно важных» статей: посещение салонов красоты, туризм, и фитнес в том числе.

Наличие абонемента в фитнес-клуб раньше многими воспринималось как один из признаков принадлежности к среднему классу, маркер достатка и современного образа жизни, — отмечает в беседе с NEWS.ru социолог Мария Филь. — Сейчас эти соображения для многих россиян отходят на второй план перед более насущными потребностями. Это не означает, что наши люди стали меньше интересоваться здоровым образом жизни или утратили веру в его правильность, просто экономические обстоятельства вносят свои коррективы.

На тревожную тенденцию обратили внимание и в Совете Федерации. Снижение интереса к занятиям спортом в верхней палате парламента также склонны связывать с ухудшающимся материальным положением граждан. Сенатор Айрат Гибатдинов в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что зачастую вопрос посещения фитнес-клубов упирается в финансовое благополучие населения и развитость тех или иных регионов.

Согласитесь, тяжело себе представить, что житель села, который с пяти утра работал в поле, в здравом уме поедет после рабочего дня в спортзал. Так и получается, что тенденция «уставать за собственные деньги» — это в большей степени прерогатива жителей мегаполисов, — пояснил Гибатдинов.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Член Совфеда указал и на другой тренд: по его словам, если посмотреть на статистику, наибольший спад посетителей спортклубов наблюдается в Калмыкии. Но ведь в Калмыкии и колоссальный уровень оттока населения — молодежь, которая была бы заинтересована в занятиях спортом, старается уехать в большие города.

Да и, скажем честно, если человек живёт в условиях высокого уровня бедности и безработицы, он больше будет думать о том, что бы ему поесть, а не о рельефе своего тела. Конечно, это серьёзный тренд, который говорит прежде всего о низком уровне жизни в регионах: предприниматели боятся работать себе в убыток и не готовы снижать цены на абонементы, а люди не могут себе позволить посещать фитнес-клубы из-за банального отсутствия денег, — признал сенатор.

Ранее опрос ВЦИОМа показал, что более половины россиян занимаются спортом или физкультурой. Основная причина, по которой граждане не занимаются физической культурой, это нехватка времени. Второй по значению фактор — ограничения по здоровью. Ходят в фитнес-центры, тренажерные залы 31% наших соотечественников, чаще, около 40%, — жители столиц.