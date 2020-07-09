Mail.Ru Group будет судиться с подрядчиком после забастовки курьеров

https://static.news.ru/photo/6c1bed3e-c1ee-11ea-97c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Один из логистических операторов Mail.Ru Group — ООО «Амароли» — не выплатил зарплату курьерам Delivery Club за май и июнь, при том что компания передавала оператору деньги вовремя. Вице-президент Mail.Ru Group Владимир Габриелян сообщил, что компания оплатила работу курьеров напрямую и теперь намерена подать в суд на оператора.

Второй раз заплатили курьерам уже напрямую и прекратили работу с данным логистическим оператором. С ним мы будем судиться, — цитирует РБК Габриеляна.

Председатель профсоюза «Курьер» Кирилл Украинцев сообщил агентству, что сейчас определяется число курьеров, не получивших выплаты. По его данным, таких осталось около 50 человек, причём есть люди, которые получили только за май или только за июнь. Украинцев добавил, что у многих курьеров из зарплаты вычли «людоедские, ничем не обоснованные штрафы». По его словам, проблема заключается в самой системе наёмного труда курьерских служб. Так как большинство курьеров — приезжие, они зачастую плохо говорят по-русски и подвержены правовому обману.

Как писал NEWS.ru, в Москве около 300 курьеров Delivery Club объявили бессрочную забастовку из-за двухмесячной задержки зарплат. 9 июля протестующие готовились выйти к офису Mail.Ru Group. В Delivery Club заверили, что курьерам задолжала одна из логистических компаний и сейчас сервис работает в штатном режиме. Работники доставки требуют выплатить все долги по зарплате, заключить постоянные трудовые договоры вместо договоров об оказании услуг, прекратить принуждать курьеров переходить на самозанятость, отменить систему штрафов и восстановить ранее незаконно уволенных курьеров. Руководство Delivery Club они предупредили о коллективном обращении в Следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела по ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат). Позже стало известно, что следователи уже начали проверку информации о невыплате курьерам заработной платы.