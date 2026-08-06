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06 августа 2026 в 11:43

Магазинный кетчуп отправляется в мусорку: готовлю дома густой соус из помидоров и перца — без крахмала, с яблоками и корицей

Фото: D-NEWS.ru
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Этот рецепт — чистая магия превращения овощей в идеальный соус. Час томления, взмах блендера, уваривание со специями — и вот уже в кастрюле бурлит густой бордовый кетчуп, который разливается по банкам и съедается быстрее, чем остывает.

Ингредиенты

Помидоры сливовидные — 2 кг, перец сладкий красный — 500 г, лук репчатый — 350 г, яблоко — 2 шт., перец красный острый — 1 шт., чеснок — 1 головка, уксус яблочный 6% — 80 мл, сахар-песок — 2 ст. л., соль — 2 ч. л., паприка сладкая молотая — 1 ч. л., корица молотая — 1 ч. л., гвоздика — 4 шт., лавровый лист — 2 шт.

Как готовлю

Сначала все овощи и яблоки нарезаю крупными кусками, складываю в большую кастрюлю и тушу под крышкой без воды около часа — они сами дают столько сока, что хватает за глаза. Когда масса станет густой и ароматной, слегка остужаю и пробиваю погружным блендером до однородности. Затем протираю все через мелкое сито — это самый муторный, но важный момент: семена и шкурки уходят в жмых, а в кастрюле остается шелковистое пюре.

Добавляю сахар, соль, паприку, корицу, гвоздику и лавровый лист, довожу до кипения и увариваю на умеренном огне минут 20–30, пока кетчуп не станет густым и насыщенным. В самом конце вливаю яблочный уксус, прогреваю еще пару минут — и можно разливать по стерильным банкам, пока горячий.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить этот кетчуп. Честно, я не ожидал такой бархатистой текстуры без грамма крахмала — яблоки сделали свое дело. Соус вышел густым, как дорогой покупной, но с живым, сладковато-пряным вкусом. Советую разливать по небольшим баночкам — так удобнее хранить в холодильнике, и открытая порция не застаивается.

Проверено редакцией
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