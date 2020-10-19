Лжеветеринары активизировались в России из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/979269d6-123c-11eb-a0ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Вторая волна коронавируса с массовым переходом на самоизоляцию сделала для многих невозможным посещение ветеринарных клиник. У многих в условиях карантина остаётся один выход — вызов ветеринара на дом. Этим уже массово начали пользоваться мошенники.

Ветеринарная клиника сама предписала моей кошке манипуляцию на дому. Чтобы исключить диабет, нужно было измерить уровень глюкозы в крови без стресса, связанного с поездкой. Конечно, можно было самим это сделать с помощью глюкометра. Но ни у кого из членов семьи это не получалось — на экране прибора упорно всплывала надпись «Мало крови». Отчаявшись, я позвонила в ветеринарную клинику. Там, где мы лечимся, выезд на дом стоил 4500 рублей. Кровь на глюкозу брали вместе с другими 12 биохимическими показателями, стоимость процедуры составляла 4000 рублей. Итого — 8500 рублей за «просто измерить сахар» я сочла непозволительной роскошью для семейного бюджета. Обзвон ближайших ветеринарных центров показал: выезд на дом везде стоит сейчас минимум 4000 рублей, любая манипуляция идёт со 100% наценкой, — рассказала «Новым Известиям» Ирина Мишина.

Женщина добавила, что начала искать ближайшего к дому ветеринара-частника, который мог бы приехать со своим глюкометром и показать, как правильно измерять сахар в крови у животного. В итоге нашлись сразу два ветеринарных центра, которые были готовы приехать и сделать эту манипуляцию всего за тысячу рублей.

Ветеринарный центр, который рекламировал себя как «городская ветеринарная служба» и ветсервис «Верный друг», сообщил, что выезд у них стоит «ноль рублей», надо будет «просто оплатить манипуляцию».

Из-за коронавируса и карантина образовалась большая живая очередь на вызов ветеринаров на дом, и другие клиники просят нас как городской центр координировать выезд врачей. Да, можно считать, что мы централизованный интернет-сервис по подбору врачей и одновременно ветеринарная клиника, — рассказала представитель клиники.

На просьбу назвать номер лицензии специалист замешкалась и после паузы сказала, что врач, который приедет, покажет все документы.

Ветеринар доехал до нас только к середине следующего дня. Решительная дама без белого халата сразу, не надев бахилы и не помыв руки, ринулась в квартиру. Перед тем как измерить глюкометром сахар у кошки, женщина попросила последнее назначение врача. Бросив на него беглый взгляд, она начала сыпать рекомендациями, — сообщила владелица кошки.

Уходя, «ветеринар» назвала сумму за свои услуги. Она существенно отличалась от прайса, озвученного в колл-центре «городской ветеринарной службы».

Таких историй, судя по обзору социальных сетей, становится всё больше. В сообществе «Ру-кэтс» в Живом Журнале Александр описал одну из мошеннических схем, по которым работают лжеветеринары.

Если вы оплачивали услуги мошенников наличными и вам не выдали подтверждающие документы, то вернуть деньги можно только через суд. Если нет желания связываться с судом, можно попытаться надавить на руководство недобросовестной клиники: поехать туда, оставить претензию в книге жалоб, сфотографировать её и разослать во все надзорные инстанции. Для клиники это чревато проверками и финансовыми проблемами. Если клиника не идёт на контакт, можно сразу обратиться в надзорную инстанцию, — пояснила адвокат Любовь Гончарова.

Юристы дают несколько советов, как распознать лжеветеринаров. Есть несколько очевидных признаков того, что человек звонит не в ветклинику, а мошенникам. Например, оператор колл-центра упорно настаивает на вызове на дом и не может назвать адрес клиники. Объясняет это десятком причин: якобы так дешевле, а в клинике ремонт, карантин, приём только по предварительной записи и так далее. Если оператор не говорит, в какую именно клинику вы позвонили, это также должно насторожить. Один колл-центр может обслуживать сайты сразу нескольких поддельных ветклиник с разными названиями. Также должно насторожить, если на сайте ветеринарной клиники нет адреса, указан только телефон, причём мобильный.

Если за обследование и процедуры просят много денег, вовсе не обязательно, что лечение будет качественным. Частные клиники делают деньги на психологии владельцев, которые почему-то ставят знак равенства между «дорого» и «хорошо». У частников ответственность невысока: если после каких-то манипуляций животному станет хуже, никто отвечать за это не будет, — считает председатель ассоциации «Ветбезопасность», доктор биологических наук, профессор Лилия Сургучева.

Как писал NEWS.ru, в период пандемии кошки способны спасти своих пожилых хозяев от последствий коронавируса. Эти животные могут избавить пенсионеров от чувства одиночества и тоски. Также, по словам фелинолога Татьяны Антоненко, эти четвероногие умеют понижать артериальное давление и поддаются дрессировке. При выборе питомца специалист посоветовала внимательнее отнестись к поведению кошки. Так как эти животные имеют те же четыре вида темперамента, что и люди, важно подобрать максимально подходящего «спасителя».