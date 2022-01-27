«Люди, сколько в вас ненависти»: Комаровский высказался о хейтерах

Педиатр и телеведущий Евгений Комаровский записал видеообращение к подписчикам, в котором пожаловался на хейтеров. Доктор рассказал, что его соцсети заполнили комментариями с обвинениями и разжиганием ненависти. В частности, люди пишут о якобы предстоящем захвате Харькова, а также обвиняют педиатра в продажности и ненависти к пенсионеркам.

И знаете, я когда прочитал комментарии в Instagram, я подумал: «Господи, люди, сколько в вас ненависти! Почему вы такие злые?» <...> Честно сказать, реально опускаются руки, когда ты начинаешь читать комментарии. Реально хочется всё это на фиг послать и вообще ничем не заниматься, потому что, в конце концов, есть возможности жить и без всех этих социальных сетей, — сказал Комаровский.

Врач добавил, что его публикации и ролики смотрят коллеги, кроме того, после каждого материала у подписчиков остаётся много вопросов. Он также обратился к зрителям с просьбой собирать уточняющие вопросы и отправлять ему на почту, поскольку с каждым днём у него остаётся всё меньше «нервов и сил» на чтение комментариев.

Ранее шквал критики от хейтеров получила супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена. Во время кулинарного шоу на телеканале «1+1» она рассказала, что покупает скумбрию по 8 гривен за килограмм (21,68 рубля).

Пользователи социальных сетей посетовали, что не знают о таких расценках. После обрушившегося негатива первая леди призналась, что совершила ошибку. По её словам, она имела в виду стоимость скумбрии за 100 граммов. Однако это не остановило хейтеров.