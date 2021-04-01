Люди без адреса: как выживают бездомные в России

С 1 апреля в России должников по ипотеке смогут лишать единственного жилья. Рекомендация Центробанка не отбирать у заёмщиков квартиры утрачивает силу. В то же время задолженность россиян по ипотеке за 2020 год рекордная — больше 9 трлн рублей.

Как только банки начнут забирать квартиры, количество бездомных в стране может резко вырасти. Сейчас их, по примерным подсчётам, около 2 млн человек. Будничные заботы таких россиян большинству неведомы и малопонятны — где согреться, поесть и переночевать, как не потерять человеческий облик и вообще выжить. Морозная зима для некоторых из них стала последней.

Мы отправились на улицы и убедились, что потерять деньги, документы, жильё и связь с родственниками бывает слишком просто и быстро. Однако вернуться к нормальной жизни получается далеко не у всех. Не все и пытаются: просто не верят, что такое возможно.

Как становятся бездомными, кто и зачем им помогает — в фильме NEWS.ru.