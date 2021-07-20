Власти ответили на критику видео о вакцинации на фоне свежих могил

Официальный представитель администрации города Невинномысска Александр Чинокалов в разговоре с NEWS.ru рассказал, что под роликом с кладбища с призывом делать прививку от коронавируса около 10% комментариев оказались отрицательными. По его словам, их оставляют те, кто любит «покричать, похайпиться».

Люди, которые нормально относятся ко всему, они же не пишут комментарии в принципе. А комментарии в основном пишут те, кто любит покричать, похайпиться, — сказал он.

При этом представитель властей отметил, что ему трудно оценить количество негативных комментариев, так как он их «очень много читает в соцсетях, а в жизни никого не встречал практически».

Там (на кладбище. — NEWS.ru), может быть, не все от COVID-19 умерли. Просто за время пандемии кладбище увеличилось значительно, это факт, — заключил он.

19 июня глава Невинномысска Михаил Миненков опубликовал видео, на котором директор местного кладбища Олег Колпаков показал свежие могилы и записал видеообращение с призывом привиться от коронавируса.

Колпаков отметил, что захоронения занимают большие площади, несмотря на маленький размер самого Невинномысска. По его словам, в период пандемии сотрудникам кладбища приходится хоронить дополнительно в среднем по 70 человек, однако он не уточнил, за какой период.