Любовь Соболь выгнали из зала суда за видеосъёмку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Новосибирска Оксана Усова, мать 10 детей, объявила о разводе с мужем после 14 лет жизни в браке. Об этом она сообщила в своём аккаунте Instagram.

Усова говорит о «железобетонной» причине для такого решения, но не раскрывает подробности. Уточняет только, что это не измена, что бывают истории гораздо хуже. Подробностей не будет. Просто факт — мы...