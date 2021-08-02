Любовь Соболь выгнали из зала суда за видеосъёмку

Экс-юриста ФБК (признан иноагентом и экстремистской организацией) Любовь Соболь выгнали из зала Преображенского суда за то, что она снимала оглашение своего приговора на телефон. Об этом сообщает Znak.com, ссылаясь на адвоката Владимира Воронина.
Трое вооруженных приставов только что грубо вытолкали Любовь из зала суда. Неясно, почему пресс-служба суда может снимать оглашение приговора, а Любови Соболь это нельзя разрешить, — заявил Воронин.
Ранее стало известно, что суд признал Любовь Соболь виновной в нарушении санитарных норм на акции протеста 23 января.
Фигурантами дела также являются брат Алексея Навального Олег, соратники Олег Степанов и Дмитрий Барановский, пресс-секретарь Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алёхина, муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, глава «Альянса врачей» (признан иностранным агентом) Анастасия Васильева. По мнению следствия, обвиняемые виновны в том, что из-за их призывов граждане вышли на несогласованный митинг, «создав угрозу массового заболевания».