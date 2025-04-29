Лук не будет болеть и стрелковаться: рецепты для вымачивания до посадки

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Хотите получить крупный лук без болезней и стрелок? Правильная обработка севка — залог богатого урожая! С этими рецептами раствора для вымачивания перед посадкой вы получите крепкие луковицы без болезней и пустых стрелок!

Проверенные способы обработки с гарантированным результатом:

Солевой раствор (1 ст. ложка на 1 л воды) — замочите на три часа, чтобы убить личинки вредителей.

Марганцовка (розовый раствор) — продезинфицирует луковицы за 30 минут.

Зольный настой (500 г золы на 5 л воды) — замачивание на два часа защитит от гнили.

Термообработка — прогревайте севок восемь часов при +40°C (например, у батареи), чтобы предотвратить стрелкование.

Биопрепараты — надежная защита от грибковых инфекций.

Важные советы:

Сушите лук после замачивания 12–24 часа.

Сажайте в прогретую почву (+10°C), чтобы избежать стрелок.

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