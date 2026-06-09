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09 июня 2026 в 13:30

Ложка этого супа — и зной отступает! Холодник на кефире с яблоками — вкуснее и нежнее окрошки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Беру кефир, яблоко и свежий огурец — и за 10 минут готовлю холодный суп, который спасает от летней жары. Ложка этого освежающего блюда — и зной отступает, оставляя приятную кисло-сладкую прохладу с зелеными нотками укропа и чеснока. Необычное сочетание яблока с кефиром превращается в нежный, чуть пряный суп-пюре.

Для приготовления вам понадобится: 1 литр кефира (2,5–3,2%), 1 крупное кисло-сладкое яблоко, 1 свежий огурец, 2–3 веточки укропа, 1 зубчик чеснока, соль и черный перец по вкусу, лед для подачи. Яблоко и огурец натрите на крупной терке или нарежьте мелкими кубиками. Чеснок пропустите через пресс, укроп мелко порубите. В кастрюле смешайте кефир с 100–150 мл холодной кипяченой воды (до желаемой густоты). Добавьте яблоко, огурец, чеснок, укроп, соль и перец. Перемешайте. Разлейте по тарелкам, в каждую добавьте пару кубиков льда. Подавайте с черным хлебом или гренками. Суп получается легким, витаминным и очень аппетитным.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот холодный суп с яблоками на кефире. Даже те, кто не любит окрошку, просили добавки. Кстати, вместо укропа можно взять мяту — появится свежая нотка. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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супы
Мария Левицкая
М. Левицкая
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