Лор-врач назвала причины удалить миндалины Лор-врач Доронина: хронический тонзиллит может стать причиной для удаления миндалин

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Лор-врач Наталья Доронина назвала причины для удаления миндалин. В беседе с NEWS.ru она сообщила, что этот вопрос чаще всего волнует пациентов с хроническим тонзиллитом.

Пациенты, которые сталкиваются с данной проблемой, обычно задаются одним и тем же вопросом — удалять миндалины или сохранять. Начинаются походы по многочисленным врачам, длительные курсы лечения, — пояснила медик.

Еще одной причиной, когда стоит задуматься об удалении миндалин, это хоть раз в жизни перенесенный паратонзиллярный абсцесс (финальная стадия воспаления — образования гнойной полости или флегмонозная ангина), а также частые ангины.

Итак, если вы хотя бы раз в жизни перенесли паратонзиллярный абсцесс, наш вердикт — удалять. Если вы болеете ангинами четыре и более раза в год, наш вердикт — удалять, — посоветовала доктор.

Удалить миндалины врач советует и в случае осложнений, возникающих из-за хронического тонзиллита.

Если у вас на фоне хронического тонзиллита появились проблемы с сердцем, почками, щитовидной железой, суставами, мы также будем настаивать на удалении, — заключила Доронина.

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