Лор рассказал о смертельной опасности выдавливания прыща на носу Лор Зайцев: выдавливание прыща на носу может закончиться летальным исходом

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Самостоятельное удаление прыща или фурункула на носу очень опасно и может закончиться летальным исходом, рассказал NEWS.ru отоларинголог Владимир Зайцев. По его словам, в зоне носогубного треугольника находятся сосуды, которые напрямую соединяются с сосудами головного мозга. При неверном удалении фурункула инфекция разносится по головному мозгу.

Место фурункула кровит, а гнойные массы устремляются в кровоток на уровне головного мозга. Есть вероятность резкого абсцедирования, заполучения тромбоза пещеристого синуса, а за ним идет абсцедирование мозга, то есть явление вторичного гнойного менингита. Фурункул ни в коим случае выдавливать нельзя, потому что будет только хуже. Если он уже в стадии нагноения, то он подлежит хирургическому вскрытию в медицинском кабинете в стерильных условиях, в противном случае это грозит смертельным исходом, — отметил Зайцев.

Ранее врач объяснил, что ношение укороченных штанов с оголенными щиколотками часто ведет к опасным заболеваниям. По его словам, переохлажденный голеностопных суставов провоцирует воспалительное заболевание полости носа, которое ведет к синуситу или вазомоторному риниту.