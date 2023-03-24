Лор объяснил, к каким опасным заболеваниям приводят оголенные щиколотки Лор Зайцев: ношение штанов с оголенными щиколотками ведет к вазомоторному риниту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С приходом календарной весны люди, особенно подростки, носят подвернутые или укороченные штаны, а зимние ботинки сменяются легкими кроссовками, однако такая одежда часто ведет к опасным заболеваниям, напомнил в разговоре с NEWS.ru отоларинголог Владимир Зайцев. По его словам, переохлажденный голеностопных суставов провоцирует воспалительное заболевание полости носа, которое ведет к синуситу или вазомоторному риниту.

Оголенные щиколотки и летние кроссовки в начале климатической весны сейчас являются показателем крутости у подростков и всевластия над погодой. Это совершенно неправильно и губительно для здоровья, потому [что] человек находится на улице не пять-десять минут, нужно, условно, час, чтобы добраться до школы или работы, и час обратно. Как правило, реагируют нижние носовые раковины и носоглотка. Подростки заполучают вазомоторный ринит, а если это ребенок 9–11 лет, то может обостриться воспаление носоглотки и расти аденоиды, — объяснил Зайцев.

Лор добавил, что вазомоторный ринит потом может привести к воспалению слизистой носа и его пазух, а также к заболеванию задней стенки глотки.

Ранее Зайцев рассказал, что бесконтрольное использование сосудосуживающих и маслянистых капель является самой распространенной ошибкой при лечении насморка. По его словам, сосудосуживающие капли лечат не заболевание, а симптомы.