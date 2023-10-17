Лор рассказал, как правильно снять заложенность носа Лор Зайцев: антисептики и смягчающие препараты помогают снять заложенность носа

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Антисептики на водной основе, соляные растворы, косточковые масла и смягчающие препараты помогают снять воспаление при заложенности носа, рассказал NEWS.ru отоларинголог Владимир Зайцев. По его словам, при остром рините заложенность часто имеет вирусный характер, и в таком случае сосудосуживающие капли можно не использовать.

При остром рините нос какое-то время дышит нормально, а потом возникает заложенность, это имеет вирусный характер. В таком случае сосудосуживающие капли можно не капать, потому что он пройдет сам без всякой помощи. Можно использовать антисептики на водной основе, они снимают воспаление. Есть смягчающие препараты, например персиковое или абрикосовое масла, так называемые косточковые масла, которые будут увлажнять слизистую, отвлекающая терапия в виде соляных растворов. Все это прекрасно помогает, — сказал Зайцев.

Лор добавил, что если человек не может обойтись без сосудосуживающих капель, лучше всего использовать детские капли в течение двух-трех, максимум четырех дней, сначала два раза в сутки, а потом один. Если лечение затягивается, стоит обратиться к отоларингологу.

Ранее телеведущая Елена Малышева рассказала, что при лечении насморка в первую очередь необходимо делать промывания. По ее словам, солевые растворы помогают разрушить скопившуюся в носовой полости слизь и вывести ее. При этом она отметила, что при промывании носа нельзя наклонять голову набок.