ЛОР назвал признаки и причины тугоухости ЛОР Мусаев: основные признаки тугоухости — снижение слуха и шум в ушах

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Основными признаками тугоухости являются снижение слуха, шум, ощущение заложенности в ушах, рассказал в беседе с NEWS.ru заведующий оториноларингологическим отделением Химкинской областной больницы Шагабутдин Мусаев. Он отметил, что тугоухость бывает кондуктивная, сенсоневральная и смешанная.

Первая связана с барабанной перепонкой и полостью среднего уха. Вызвать ее могут неоднократно перенесенные в детстве отиты, в том числе гнойные, с рубцовым или слипчивым воспалительными процессами, когда задействованы слуховые косточки или происходит разрыв барабанной перепонки.

В таких случая помогает только хирургическое вмешательство. Проводится протезирование слуховых косточек или восстановление барабанной перепонки, — пояснил врач.

Сенсонервальная тугоухость связана со значительным изменением кровотока в сосудах, питающих внутреннее ухо. Она развивается в короткие сроки. Хирургическое вмешательство тут бесполезно.

Исключением является врожденная тугоухость. Для ее диагностирования проводится отоакустический скрининг сразу после рождения ребенка, в роддоме. В последствии делают операцию, вживляя в головной мозг вживляют слуховой аппарат.

Взрослым такую операцию не делают. Для них возможно только использование слухового аппарата и поддерживающая сосудистая терапия. Она проводится дважды в год практически всю жизнь. При прерывании терапии болезнь начинает прогрессировать, — отметил специалист.

Смешанной тугоухостью называют резкое или постепенное снижение слуха, вследствие поражения и звукопроводящей, и звукопринимающей частей уха. Например, у человека с врожденной тугоухостью может произойти еще большее снижение слуха из-за перенесенного хронического или острого отита, а также образования серной пробки в слуховом канале.

Ранее Мусаев рассказал, что самыми вредными для слуха наушниками являются внутриканальные. Они создают вакуум в слуховом проходе, повышая нагрузку на барабанную перепонку и слуховой нерв. Постоянная нагрузка изнашивает слуховой аппарат, что приводит к снижению остроты слуха.