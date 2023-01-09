ЛОР назвал самый вредный тип наушников Оториноларинголог Мусаев: самые вредные для слуха наушники — внутриканальные

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Внутриканальные наушники, так называемые затычки, являются самыми вредными для слухового аппарата, рассказал в беседе с NEWS.ru заведующий оториноларингологическим отделением Химкинской областной больницы Шагабутдин Мусаев. По его словам, такие наушники создают вакуум в слуховом проходе, повышая нагрузку на барабанную перепонку и слуховой нерв. Эксперт подчеркнул, что постоянная нагрузка изнашивает слуховой аппарат, что приводит к снижению остроты слуха.

Самыми безопасными, по словам специалиста, являются полноразмерные наушники, но ими тоже не следует пользоваться слишком часто.

В среднем в день можно использовать наушники от трех до пяти часов, но не на высоких частотах. Громкость не должна превышать 50%, — пояснил врач.

Он добавил, что даже на низких частотах и при небольшой громкости длительное использование наушников создает нагрузку на слуховой нерв. Постепенно в течение пяти-шести лет может наступить хроническая тугоухость или глухота. Если же часто слушать музыку в наушниках на максимальной громкости, то это может привести к возникновению острой тугоухости.

В такой ситуации необходимо как можно быстрее обратиться к врачу и начать лечение в течение месяца после первой жалобы. Иначе начнутся дегенеративные, то есть необратимые процессы и слух вернуть уже не получится, — предупредил специалист.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, что засыпание в наушниках может повлечь за собой такое заболевание, как сенсоневральная тугоухость. Особая опасность сна в наушниках состоит в том, что спящий человек не может убавить громкость или отключить звук, соответственно, воздействие музыки становится неконтролируемым. Основными симптомами сенсоневральной тугоухости являются ощущение посторонних шумов, чувство заложенности уха, периодические головокружения и непереносимость громких звуков.