Отоларинголог объяснил, почему опасно засыпать в наушниках Отоларинголог Зайцев: сон в наушниках может стать причиной снижения слуха

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Засыпание в наушниках может повлечь за собой такое заболевание, как сенсоневральная тугоухость — снижение слуха вплоть до полной глухоты в результате повреждения звуковоспринимающего аппарата, сообщил отоларинголог Владимир Зайцев. В беседе со «Словом и Делом» он отметил, что подобная патология на сегодняшний день является распространенной.

Речь идет о слуховом анализаторе, который находится под постоянным звуковым воздействием. Слуховой анализатор (мы говорим именно про внутреннее ухо) находится под воздействием слухового нерва, воспринимает достаточно громкую информацию, громкую музыку или громкий текст. Это очень плохо. Это способствует тому, что у человека может развиться такое заболевание, как сенсоневральная тугоухость, — объясняет эксперт.

Особую опасность сна в наушниках отоларинголог объяснил тем, что спящий человек не может убавить громкость или отключить звук, соответственно, воздействие музыки становится неконтролируемым. Основными симптомами сенсоневральной тугоухости Зайцев назвал ощущение посторонних шумов, чувство заложенности уха, периодические головокружения и непереносимость громких звуков.

Чтобы не навредить органам слуха, эксперт посоветовал слушать музыку в наушниках не более часа в день и на средней громкости.

Врач-сурдолог Наталья Кичигина ранее рассказала, что потеря слуха может возникнуть как после перенесенных вирусных заболеваний, так и после прохождения определенной лекарственной терапии. Эксперт добавила, что проблемы со слухом могут вызвать более 300 медицинских препаратов, которые называют ототоксичными. Она также уточнила, что ухудшение слуха могут вызвать наркотические вещества, например кокаин.