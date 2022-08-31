Названа неожиданная причина ухудшения слуха Сурдолог Кичигина назвала неожиданную причину ухудшения слуха

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Врач-сурдолог Наталья Кичигина рассказала, что потеря слуха может возникнуть как после перенесенных вирусных заболеваний, так и после прохождения определенной лекарственной терапии. Эксперт добавила, что проблемы со слухом могут вызвать более 300 медицинских препаратов, которые называют ототоксичными. Она также уточнила, что ухудшение слуха могут вызвать наркотические вещества, например, кокаин, пишут «Известия».

Нарушения слуха могут проявляться по-разному. Так, кохлеотоксичность (повреждение сенсорного аппарата улитки) из-за лекарственных препаратов может проявляться в виде полной или частичной потерей слуха, шума в ушах, трудностей с распознаванием речи, — рассказала Кичигина.

По словам специалиста, к опасным для слуха препаратам относят амфомицины, гликопептидные антибиотики, амфениколы, макролиды и петлевые диуретики.

Ревматолог Галина Слободина ранее заявила, что у людей, переболевших COVID-19, даже заразившихся штаммом «омикрон», может развиться ревматоидный артрит. Эксперт добавила, что заболевание может проявлять себя более «агрессивно» у тех, кто уже болел артритом и переболел коронавирусом. Она напомнила, что вирусная инфекция «меняет всю иммунную систему человека». Она добавила, что после «омикрона» иммунологические показатели в крови пациентов больше походят на перекрестный синдром, когда у одного и того же человека наблюдается несколько сопутствующих ревматологических заболеваний.