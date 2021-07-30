Лишённая детей из-за крашеных волос дагестанка не смогла их вернуть

Жительница Махачкалы Нина Церетилова попыталась забрать троих детей у бывшего мужа Магомеда Церетилова в соответствии с решением Верховного суда Дагестана. Она прибыла к нему с приставами, но мужчина с друзьями не отдал детей. Об этом рассказала в Instagram правозащитница Светлана Анохина.

Прибывшая полиция не помогла и не пресекла агрессию мужчин. Они матерились, угрожали насилием и убийством, рассказала Анохина.

В доме бывшего муженька у Нины начали вырывать из рук дочь. И кто? Пристав. Он начал бить Нину по рукам, чтобы она не трогала своего ребёнка. <...> Никакие документы и решения судов не помогают. Приставы с радостью сами будут распускать руки и бить женщин, — сообщила правозащитница.

Также она рассказала, что Магомед ударил юриста Церетиловой. Анохина добавила, что заявления обо всех нарушениях будут поданы в инстанции, аудио- и видеосвидетельств для этого хватает.

Ранее суд отдал детей бывшему мужу Церетиловой, который не платил алименты с 2012 года, из-за её цвета волос, пирсинга и татуировок. Судья обвинил её в плохом влиянии такого внешнего вида на детей.