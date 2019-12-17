https://static.news.ru/photo/4ea09aac-20d1-11ea-a795-fa163e074e61_660.jpg Евгения Уваркина Фото: uvarkinaevgenia/facebook.com

Региональные и городские власти не отреагировали на нецензурную брань, которую из-за мусора в парке позволила себе мэр Липецка Евгения Уваркина.

Комиссия по этике Липецкого областного совета, куда из-за мата чиновницы обратился депутат Олег Хомутинников, не станет рассматривать заявление парламентария. Своё решение законодательный орган объяснил тем, что его постоянная комиссия изучает вопросы, связанные с нарушением этики непосредственно депутатами, а также тем, что не является работодателем Уваркиной, передаёт РИА Новости.

Начальник отдела информационного сопровождения деятельности администрации области Михаил Шаршаков сообщил изданию, что областные власти также не будут реагировать на ситуацию с мэром Липецка.

Ранее NEWS.ru писал, что на появившемся на YouTube ролике слышно, как градоначальница ходит по Нижнему парку в Липецке и в грубой форме выражает недовольство тем, что никто не убирает мусор.

На видео отреагировала и сама Уваркина. По её словам, во время посещения парка утром 3 декабря она столкнулась с тем, что там почти не было рабочих-строителей на объекте, а также не работала техника. Ролик она записала сама, после чего отправила подчинённым.