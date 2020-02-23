https://static.news.ru/photo/f9d4a6fe-5621-11ea-bcaa-fa163e074e61_660.jpg Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Судебное разбирательство между актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной и директором фонда «Весна», носящего имя Василия Шукшина, Николаем Кузнецовым началось ещё год назад. Кузнецова возмутило, что в интервью вдова писателя назвала его мошенником, обвинив в присвоении денег организации. Он потребовал взыскать со знаменитой семьи 2 млн рублей за клевету, однако сейчас ему выставили счёт на эту же сумму за моральный ущерб.

Сначала он обратился с иском к Лидии Николаевне, потом включил в качестве ответчика её дочь Ольгу. Но Кузнецов проиграл в судебной борьбе, — рассказала StarHit адвокат Шукшиных Юлия Вербицкая.

Она сообщила, что теперь Шукшины намерены взыскать с Кузнецова компенсацию судебных затрат и морального вреда, которую они оценили тоже в размере 2 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, младшая дочь Шукшина Ольга начала борьбу за авторские права отца. Её адвокат утверждает, что Ольга не претендует ни на квартиры, ни на другие материальные блага, её интересуют только интеллектуальные права, касающиеся произведений Шукшина. Сейчас авторские права принадлежат четверым наследникам. У вдовы писателя основная доля. Остальная часть распределена поровну между тремя дочерьми — Ольгой, Марией и Катериной от предыдущей жены Шукшина Виктории Софроновой.