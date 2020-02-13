https://static.news.ru/photo/fd6d6d40-4e4d-11ea-bd10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Больше всего неоплаченных водителями штрафов за нарушения правил дорожного движения зафиксировано в Москве и Московской области. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

В 2019 году на исполнении в столичном управлении ведомства находилось 3,3 млн исполнительных производств о взыскании штрафов на сумму 2,8 млрд рублей. В подмосковном управлении исполнительных производств ещё больше — 3,7 млн. Сумма взысканий также выше — 2,9 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что смена пола помогла жителю Курской области, задолжавшему 800 тысяч рублей по алиментам, на время скрыться от судебных приставов.