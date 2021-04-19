Лидер профсоюза медиков: повального отказа в лечении пациентов по ОМС нет

С начала 2021 года, согласно данным Всероссийского союза страховщиков, на 20% выросло число жалоб пациентов на доступность лечения по ОМС в федеральных медучреждениях. Речь идёт о необоснованном отказе в медицинской помощи и требовании платы за услуги. Жалобы появились вскоре после реформы взаимоотношений федеральных больниц со страховщиками, региональными клиниками и Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС). С 2014 года правительство стало постепенно переводить всё больше видов высокотехнологичной медпомощи (ВМП), которую могут оказать лишь в федеральных больницах, на финансирование в рамках ОМС. Ранее ВМП оплачивали только из федерального бюджета. Вскоре изменения привели к недофинансированию, и в 2020 году Минздрав выделил отдельные средства на ВМП и передал контроль за оказанием лечения от страховщиков к ФОМС. По словам акушера-гинеколога и лидера независимого профсоюза работников здравоохранения «Голос медицины» Анастасии Тарабриной, жалобы от страховых компаний могут быть лишь следствием потери дохода.

— С чем может быть связан рост жалоб пациентов на федеральные медцентры, о котором говорят страховые компании?

— Я не думаю, что это связано с тем, что стали хуже обслуживать пациентов. Я поговорила по этому поводу с несколькими своими коллегами, хоть это и субъективные примеры, но они мне тоже сказали, что нет в последнее время какого-то повального отказа. Статистика, необходимая для того, чтобы выяснить, как на самом деле обстоят дела, не опубликована. Она есть у Минздрава. Верить в данном случае страховым медицинским организациям на слово не стоит, пусть покажут конкретную статистику, как они учитывают эти отказы.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Нужно смотреть на причину: это неправильно оформленные документы или неподходящие показания для госпитализации? Обжаловали ли отказы? Понятно, что все хотят получить помощь в федеральном центре. Там часто более квалифицированные врачи, всё оборудовано по последнему слову техники. Это нормально, что человек хочет, скажем, прооперироваться там, а не в региональной больнице. Однако встаёт вопрос обоснованности: если человеку могут оказать помощь в регионе, зачем давать ему направление в федеральный центр? Тем не менее он всё равно туда стремится.

— С 2014 года правительство постепенно переводит всё больше видов высокотехнологичной медицинской помощи на финансирование в рамках ОМС. С точки зрения врачей это что-то поменяло?

— По сути, врачам без разницы. Речь идёт о потоке денег, и это больше касается пациентов, чем врачей. Медики не стали после этих изменений больше получать, как я полагаю. Сейчас последними изменениями решили убрать страховые компании, чтобы сэкономить. Бюджет на медицину не увеличивается, поэтому стараются максимально сэкономить.

Анастасия Тарабрина Скриншот с видео

— А как изменения затронули пациентов?

— Думаю, в итоге у них стало больше выбора. В последнем приказе Минздрава чётко прописано, что пациент может обратиться в медучреждение с тем, чтобы ему оказали помощь там. С результатами анализа и без направления. Раньше пациенты могли жаловаться, что врач не даёт направление. При этом сейчас в любом случае решение принимает комиссия врачей федерального центра. Соответственно, доступность не должна страдать, скорее наоборот.

— Возможно, дело в том, что эти изменения достаточно новые?

— Да, врачи и пациенты ещё не до конца разбираются в законодательных изменениях. Медики очень загружены, у них не всегда получается следить за новыми нормативно-правовыми актами. Они могут в чём-то отказать или не дать направление со словами: «Да вам там всё равно откажут», не зная, как изменилась ситуация, и после этого и возникают скандалы. Думаю, проблема сейчас скорее во взаимодействии, чем в законе как таковом.