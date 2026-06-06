Личинки больше не испортят ягоды — копеечный способ защитит вишню весь сезон

Каждый дачник хочет собрать ведро крупной и сладкой вишни, а не выбрасывать половину урожая из-за червяков внутри ягод. Оказывается, справиться с вишневой мухой можно без дорогих препаратов и опрыскиваний. Старый способ с обычной солью до сих пор выручает многих садоводов.

Секрет в том, что вредитель зимует прямо под деревом — в верхнем слое почвы. После цветения, когда появляются маленькие зеленые завязи, нужно обработать приствольный круг. Сначала убрать листья, сорняки и мусор, затем равномерно рассыпать крупную соль из расчета около килограмма на квадратный метр. После этого землю обильно проливают водой, чтобы соль растворилась и проникла в грунт.

Такой раствор мешает куколкам вишневой мухи выбраться наружу. В итоге личинок в ягодах становится гораздо меньше. Для лучшего эффекта важно вовремя собирать урожай и не оставлять под деревом падалицу.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что червивой вишни стало намного меньше уже в первый сезон. Она также советует рыхлить почву под деревом ранней весной — это дополнительно нарушает зимовку вредителей и помогает сохранить урожай.

Ранее сообщалось, что пышные пионы — это не удача, а результат точного ухода в нужный момент. Весной закладывается все: и количество бутонов, и их размер.