Летом вместо обычных котлет готовлю «минтайчики»: шикарный рецепт из бюджетной рыбы с хрустящей корочкой

Летом хочется чего-то более легкого, чем привычные мясные котлеты. Тогда достаю обычный минтай, добавляю немного кабачка и зелени, а затем обваливаю каждую котлету в панировочных сухарях. После жарки получается румяная, аппетитная корочка, а внутри — нежная и сочная рыбная мякоть.

Из недорогой рыбы выходит блюдо, которое исчезает со стола быстрее любых котлет.

Для приготовления вам понадобится: филе минтая — 700 г, молодой кабачок — 200 г, лук — 1 шт., яйцо — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, белый хлеб — 2 ломтика, молоко — 50 мл, укроп — небольшой пучок, соль — 1 ч. л., черный перец — по вкусу, паприка — 1 ч. л., панировочные сухари — 120 г, растительное масло — для жарки.

Филе минтая обсушите и пропустите через мясорубку вместе с луком. Кабачок натрите на мелкой терке, слегка отожмите лишний сок и добавьте к фаршу. Хлеб замочите в молоке, хорошо отожмите и соедините с рыбной массой. Добавьте яйцо, измельченный чеснок, мелко нарезанный укроп, соль, паприку и черный перец.

Хорошо вымешайте фарш и уберите в холодильник на 20 минут. Затем влажными руками сформируйте небольшие овальные котлеты, тщательно обваляйте каждую в панировочных сухарях и сразу выкладывайте на хорошо разогретую сковороду с небольшим количеством масла. Жарьте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до насыщенной золотистой корочки, затем накройте крышкой и доведите до готовности еще 3–4 минуты на слабом огне.

Личный опыт

Больше всего люблю подавать такие «минтайчики» с молодым картофелем и соусом из сметаны, укропа и чеснока. Кабачок делает рыбные котлеты очень сочными, а панировочные сухари образуют тонкую хрустящую корочку, благодаря которой внутри сохраняется весь сок. Именно из-за этой корочки домашние просят готовить их снова и снова.