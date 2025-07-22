Летний тренд: как приготовить банановый дальгона-кофе, чтобы все обалдели

Летний тренд: как приготовить банановый дальгона-кофе, чтобы все обалдели

Дальгона-кофе с бананом — яркий напиток, который удивляет не только вкусом, но и видом. Кремовая кофейная пена, нежное банановое молоко — и все это готовится за считаные минуты. Идеальный вариант для летнего завтрака или перерыва в разгар дня.

Ингредиенты:

банановое молоко — 250 г;

сахар — 200 г;

растворимый кофе — 200 г;

вода — 200 г.

Приготовление:

Смешайте сахар, растворимый кофе и воду в равных пропорциях. Взбейте смесь ручным миксером до плотной устойчивой пены. Храните пену в холодильнике до суток, при необходимости взбейте повторно. Налейте банановое молоко в стакан и выложите сверху кофейную пену.

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