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22 июля 2025 в 19:05

Летний тренд: как приготовить банановый дальгона-кофе, чтобы все обалдели

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Дальгона-кофе с бананом — яркий напиток, который удивляет не только вкусом, но и видом. Кремовая кофейная пена, нежное банановое молоко — и все это готовится за считаные минуты. Идеальный вариант для летнего завтрака или перерыва в разгар дня.

Ингредиенты:

  • банановое молоко — 250 г;
  • сахар — 200 г;
  • растворимый кофе — 200 г;
  • вода — 200 г.

Приготовление:

  1. Смешайте сахар, растворимый кофе и воду в равных пропорциях.
  2. Взбейте смесь ручным миксером до плотной устойчивой пены.
  3. Храните пену в холодильнике до суток, при необходимости взбейте повторно.
  4. Налейте банановое молоко в стакан и выложите сверху кофейную пену.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовится, а аромат покорит даже чайных гурманов.

напитки
кофе
рецепты
молоко
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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