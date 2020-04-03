Лещенко рассказал о своём самочувствии

https://static.news.ru/photo/39797734-371f-11ea-9444-fa163e074e61_660.jpg Лев Лещенко Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Лев Лещенко заявил, что его тесты на коронавирусную инфекцию оказались отрицательными.

Тесты отрицательные! Долечиваю пневмонию! — цитирует его RT.

При этом Лещенко добавил, что чувствует себя хорошо, выразил благодарность врачам и пообещал рассказать обо всём позже.

25 марта Льва Лещенко госпитализировали в медцентр в Коммунарке. Анализы певца дали положительный результат на коронавирус. Сразу после поступления в клинику состояние Лещенко ухудшилось, его перевели в реанимацию.

Как писал NEWS.ru, певец мог подхватить вирус во время перелёта из США в Россию. Накануне Лещенко был на гастролях в Штатах и Канаде, у него был прямой билет до Москвы, но погодные условия не позволили самолёту прибыть в российскую столицу. Лайнер приземлился во французском Марселе. Там у Лещенко и начались первые лёгкие проявления ОРВИ.