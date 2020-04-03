Общество

Лещенко рассказал о своём самочувствии

14:13, 03 апреля 2020 21
Лев Лещенко Лев Лещенко Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Лев Лещенко заявил, что его тесты на коронавирусную инфекцию оказались отрицательными.

Тесты отрицательные! Долечиваю пневмонию!цитирует его RT.

При этом Лещенко добавил, что чувствует себя хорошо, выразил благодарность врачам и пообещал рассказать обо всём позже.

25 марта Льва Лещенко госпитализировали в медцентр в Коммунарке. Анализы певца дали положительный результат на коронавирус. Сразу после поступления в клинику состояние Лещенко ухудшилось, его перевели в реанимацию.

Как писал NEWS.ru, певец мог подхватить вирус во время перелёта из США в Россию. Накануне Лещенко был на гастролях в Штатах и Канаде, у него был прямой билет до Москвы, но погодные условия не позволили самолёту прибыть в российскую столицу. Лайнер приземлился во французском Марселе. Там у Лещенко и начались первые лёгкие проявления ОРВИ.

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