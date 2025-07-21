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21 июля 2025 в 09:51

Ленивые голубцы, за которые не стыдно: быстро и вкусно

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда хочется домашних голубцов, но нет времени и сил на заворачивание каждого листа — выручает проверенный вариант: ленивые голубцы в духовке. Они такие же ароматные, сытные и вкусные, но готовятся заметно проще. Рецепт пошаговый, понятный и подходит даже новичкам.

Ингредиенты на 4 порции

  • Мясной фарш — 400 г
  • Белокочанная капуста — 400 г
  • Рис круглозерный — 0,5 стакана
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Яйцо — 1 шт.
  • Масло подсолнечное — 1 ст. ложка
  • Соль и черный молотый перец — по вкусу

Для соуса:

  • томатная паста — 2 ст. ложки + 1 стакан воды;
  • или томатный сок — 1 стакан.

Для подачи:

  • сметана — по вкусу;
  • свежая зелень — по вкусу.

Пошаговый способ приготовления

  1. Мелко нашинкуйте капусту и залейте ее кипятком на 10 минут. Затем откиньте на дуршлаг и дайте стечь воде.
  2. Промойте рис и отварите его до полуготовности (примерно 10–12 минут после закипания).
  3. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке, чеснок пропустите через пресс.
  4. Лук и морковь обжарьте на подсолнечном масле 7 минут на среднем огне.
  5. В миске соедините фарш, капусту, рис и обжаренные овощи. Добавьте яйцо, чеснок, соль и перец. Тщательно перемешайте массу.
  6. Сформируйте из фарша котлеты, слегка смачивая руки водой.
  7. Разведите томатную пасту в стакане воды. Выложите котлеты в форму для запекания и залейте их томатным соусом (или томатным соком).
  8. Духовку разогрейте до 180°C и запекайте голубцы около часа.
  9. Подавайте со сметаной, свежей зеленью и, по желанию, с гарниром из картофельного пюре или отварного картофеля.

Этот рецепт — отличное решение для буднего дня или семейного ужина. Получается вкусно, аппетитно и не занимает много времени. Попробуйте приготовить и убедитесь сами.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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