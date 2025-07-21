Ленивые голубцы, за которые не стыдно: быстро и вкусно

Когда хочется домашних голубцов, но нет времени и сил на заворачивание каждого листа — выручает проверенный вариант: ленивые голубцы в духовке. Они такие же ароматные, сытные и вкусные, но готовятся заметно проще. Рецепт пошаговый, понятный и подходит даже новичкам.
Ингредиенты на 4 порции
- Мясной фарш — 400 г
- Белокочанная капуста — 400 г
- Рис круглозерный — 0,5 стакана
- Лук репчатый — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Яйцо — 1 шт.
- Масло подсолнечное — 1 ст. ложка
- Соль и черный молотый перец — по вкусу
Для соуса:
- томатная паста — 2 ст. ложки + 1 стакан воды;
- или томатный сок — 1 стакан.
Для подачи:
- сметана — по вкусу;
- свежая зелень — по вкусу.
Пошаговый способ приготовления
- Мелко нашинкуйте капусту и залейте ее кипятком на 10 минут. Затем откиньте на дуршлаг и дайте стечь воде.
- Промойте рис и отварите его до полуготовности (примерно 10–12 минут после закипания).
- Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке, чеснок пропустите через пресс.
- Лук и морковь обжарьте на подсолнечном масле 7 минут на среднем огне.
- В миске соедините фарш, капусту, рис и обжаренные овощи. Добавьте яйцо, чеснок, соль и перец. Тщательно перемешайте массу.
- Сформируйте из фарша котлеты, слегка смачивая руки водой.
- Разведите томатную пасту в стакане воды. Выложите котлеты в форму для запекания и залейте их томатным соусом (или томатным соком).
- Духовку разогрейте до 180°C и запекайте голубцы около часа.
- Подавайте со сметаной, свежей зеленью и, по желанию, с гарниром из картофельного пюре или отварного картофеля.
Этот рецепт — отличное решение для буднего дня или семейного ужина. Получается вкусно, аппетитно и не занимает много времени. Попробуйте приготовить и убедитесь сами.
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