Ленивые голубцы, за которые не стыдно: быстро и вкусно

Ленивые голубцы, за которые не стыдно: быстро и вкусно

Когда хочется домашних голубцов, но нет времени и сил на заворачивание каждого листа — выручает проверенный вариант: ленивые голубцы в духовке. Они такие же ароматные, сытные и вкусные, но готовятся заметно проще. Рецепт пошаговый, понятный и подходит даже новичкам.

Ингредиенты на 4 порции

Мясной фарш — 400 г

Белокочанная капуста — 400 г

Рис круглозерный — 0,5 стакана

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Яйцо — 1 шт.

Масло подсолнечное — 1 ст. ложка

Соль и черный молотый перец — по вкусу

Для соуса:

томатная паста — 2 ст. ложки + 1 стакан воды;

или томатный сок — 1 стакан.

Для подачи:

сметана — по вкусу;

свежая зелень — по вкусу.

Пошаговый способ приготовления

Мелко нашинкуйте капусту и залейте ее кипятком на 10 минут. Затем откиньте на дуршлаг и дайте стечь воде. Промойте рис и отварите его до полуготовности (примерно 10–12 минут после закипания). Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке, чеснок пропустите через пресс. Лук и морковь обжарьте на подсолнечном масле 7 минут на среднем огне. В миске соедините фарш, капусту, рис и обжаренные овощи. Добавьте яйцо, чеснок, соль и перец. Тщательно перемешайте массу. Сформируйте из фарша котлеты, слегка смачивая руки водой. Разведите томатную пасту в стакане воды. Выложите котлеты в форму для запекания и залейте их томатным соусом (или томатным соком). Духовку разогрейте до 180°C и запекайте голубцы около часа. Подавайте со сметаной, свежей зеленью и, по желанию, с гарниром из картофельного пюре или отварного картофеля.

Этот рецепт — отличное решение для буднего дня или семейного ужина. Получается вкусно, аппетитно и не занимает много времени. Попробуйте приготовить и убедитесь сами.

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