Ленивые голубцы: вкус детства без возни с листьями!

Признаюсь, я всегда обожала голубцы, но возиться с капустными листьями — настоящее мучение. Поэтому открыла для себя волшебный рецепт ленивых голубцов — все тот же вкус, но в разы проще!

Это блюдо стало настоящим спасением, когда нужно накормить семью чем-то сытным и вкусным. Дети уплетают за обе щеки, даже не замечая капусты, — а это дорогого стоит!

Ингредиенты

Фарш мясной — 500 г

Капуста — 250 г

Рис — 80 г

Лук — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Помидоры — 500 г

Томатная паста — 1 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Масло растительное — 4 ст. л.

Соль, перец, сахар — по вкусу

Мелко нашинкуйте капусту и смешайте с фаршем и полуготовым рисом. Сформируйте небольшие котлетки. Для соуса обжарьте лук с морковью, добавьте помидоры и томатную пасту, залейте водой и прокипятите.

Выложите голубцы в форму, залейте соусом и запекайте под фольгой 30 минут при 180 °C. Получаются нежные, сочные и такие ароматные — пальчики оближешь!

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