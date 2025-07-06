Ленивые голубцы: вкус детства без возни с листьями!

Признаюсь, я всегда обожала голубцы, но возиться с капустными листьями — настоящее мучение. Поэтому открыла для себя волшебный рецепт ленивых голубцов — все тот же вкус, но в разы проще!
Это блюдо стало настоящим спасением, когда нужно накормить семью чем-то сытным и вкусным. Дети уплетают за обе щеки, даже не замечая капусты, — а это дорогого стоит!
Ингредиенты
- Фарш мясной — 500 г
- Капуста — 250 г
- Рис — 80 г
- Лук — 2 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Помидоры — 500 г
- Томатная паста — 1 ст. л.
- Чеснок — 2 зубчика
- Масло растительное — 4 ст. л.
- Соль, перец, сахар — по вкусу
Мелко нашинкуйте капусту и смешайте с фаршем и полуготовым рисом. Сформируйте небольшие котлетки. Для соуса обжарьте лук с морковью, добавьте помидоры и томатную пасту, залейте водой и прокипятите.
Выложите голубцы в форму, залейте соусом и запекайте под фольгой 30 минут при 180 °C. Получаются нежные, сочные и такие ароматные — пальчики оближешь!
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