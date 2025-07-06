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06 июля 2025 в 09:27

Ленивые голубцы: вкус детства без возни с листьями!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Признаюсь, я всегда обожала голубцы, но возиться с капустными листьями — настоящее мучение. Поэтому открыла для себя волшебный рецепт ленивых голубцов — все тот же вкус, но в разы проще!

Это блюдо стало настоящим спасением, когда нужно накормить семью чем-то сытным и вкусным. Дети уплетают за обе щеки, даже не замечая капусты, — а это дорогого стоит!

Ингредиенты

  • Фарш мясной — 500 г
  • Капуста — 250 г
  • Рис — 80 г
  • Лук — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Помидоры — 500 г
  • Томатная паста — 1 ст. л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Масло растительное — 4 ст. л.
  • Соль, перец, сахар — по вкусу

Мелко нашинкуйте капусту и смешайте с фаршем и полуготовым рисом. Сформируйте небольшие котлетки. Для соуса обжарьте лук с морковью, добавьте помидоры и томатную пасту, залейте водой и прокипятите.

Выложите голубцы в форму, залейте соусом и запекайте под фольгой 30 минут при 180 °C. Получаются нежные, сочные и такие ароматные — пальчики оближешь!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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