Ленивая лазанья: вкус Италии без лишних хлопот!

Признаюсь честно, я обожаю лазанью, но не всегда есть время возиться с тестом. Поэтому хочу поделиться своим любимым лайфхаком — лазаньей из лаваша! Это так же вкусно, но в разы проще.

Готовится такая лазанья буквально за полчаса, а получается невероятно аппетитной — сочные слои с мясом, грибами и расплавленным сыром. Идеальный вариант для сытного семейного ужина!

Ингредиенты

Тонкий лаваш — 1,5 шт.

Фарш свиной — 400 г

Шампиньоны — 6 шт.

Помидоры — 2 шт.

Лук — 0,5 шт.

Сыр твёрдый — 100 г

Сметана — 4 ст. л.

Масло растительное — 2 ст. л.

Итальянские травы, соль, перец

Обжарьте фарш с луком, затем отдельно — грибы с помидорами. Лаваш нарежьте на квадраты. В форму выкладывайте слоями: лаваш, грибная начинка, сыр, лаваш, мясная начинка, сыр. Верхний слой смажьте сметаной, посыпьте сыром и травами.

Запекайте 20 минут при 180 °C до золотистой корочки. Аромат стоит — пальчики оближешь!

Когда я была маленькой, бабушка часто удивляла нас этой необычной начинкой для блинов. Казалось бы, всего два ингредиента, а получается что-то невероятно вкусное!