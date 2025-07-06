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06 июля 2025 в 11:25

Ленивая лазанья: вкус Италии без лишних хлопот!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Признаюсь честно, я обожаю лазанью, но не всегда есть время возиться с тестом. Поэтому хочу поделиться своим любимым лайфхаком — лазаньей из лаваша! Это так же вкусно, но в разы проще.

Готовится такая лазанья буквально за полчаса, а получается невероятно аппетитной — сочные слои с мясом, грибами и расплавленным сыром. Идеальный вариант для сытного семейного ужина!

Ингредиенты

  • Тонкий лаваш — 1,5 шт.
  • Фарш свиной — 400 г
  • Шампиньоны — 6 шт.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Лук — 0,5 шт.
  • Сыр твёрдый — 100 г
  • Сметана — 4 ст. л.
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Итальянские травы, соль, перец

Обжарьте фарш с луком, затем отдельно — грибы с помидорами. Лаваш нарежьте на квадраты. В форму выкладывайте слоями: лаваш, грибная начинка, сыр, лаваш, мясная начинка, сыр. Верхний слой смажьте сметаной, посыпьте сыром и травами.

Запекайте 20 минут при 180 °C до золотистой корочки. Аромат стоит — пальчики оближешь!

Когда я была маленькой, бабушка часто удивляла нас этой необычной начинкой для блинов. Казалось бы, всего два ингредиента, а получается что-то невероятно вкусное!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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