Легкие овощные оладьи с креветками — вкус Японии на вашей кухне

Японские оладушки окономияки — это вкусное и полезное блюдо, сочетающее в себе хрустящие овощи и нежные креветки. Такой вариант завтрака или легкого ужина готовится быстро и не требует сложных ингредиентов. Блюдо получается воздушным внутри с аппетитной золотистой корочкой снаружи.

Ингредиенты:

кабачок — 1 шт.;

морковь — 2 шт.;

зеленый лук — небольшой пучок;

креветки — 150 г;

кукурузный крахмал — 3 ст. л.;

соль, специи — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Приготовление:

Кабачок и морковь натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 15 минут. Хорошо отожмите овощи от лишней жидкости. Добавьте нарезанные креветки, рубленый зеленый лук, кукурузный крахмал и специи. Тщательно перемешайте массу до однородности. На хорошо разогретой сковороде с маслом сформируйте небольшие оладушки. Жарьте по 5–6 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Ранее сообщалось о десерте, который подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся за минуты.