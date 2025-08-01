Легкие овощные оладьи с креветками — вкус Японии на вашей кухне

Японские оладушки окономияки — это вкусное и полезное блюдо, сочетающее в себе хрустящие овощи и нежные креветки. Такой вариант завтрака или легкого ужина готовится быстро и не требует сложных ингредиентов. Блюдо получается воздушным внутри с аппетитной золотистой корочкой снаружи.
Ингредиенты:
- кабачок — 1 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- зеленый лук — небольшой пучок;
- креветки — 150 г;
- кукурузный крахмал — 3 ст. л.;
- соль, специи — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Приготовление:
- Кабачок и морковь натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 15 минут.
- Хорошо отожмите овощи от лишней жидкости.
- Добавьте нарезанные креветки, рубленый зеленый лук, кукурузный крахмал и специи.
- Тщательно перемешайте массу до однородности.
- На хорошо разогретой сковороде с маслом сформируйте небольшие оладушки.
- Жарьте по 5–6 минут с каждой стороны до золотистой корочки.
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