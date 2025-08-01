Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 августа 2025 в 15:27

Легкие овощные оладьи с креветками — вкус Японии на вашей кухне

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Японские оладушки окономияки — это вкусное и полезное блюдо, сочетающее в себе хрустящие овощи и нежные креветки. Такой вариант завтрака или легкого ужина готовится быстро и не требует сложных ингредиентов. Блюдо получается воздушным внутри с аппетитной золотистой корочкой снаружи.

Ингредиенты:

  • кабачок — 1 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • зеленый лук — небольшой пучок;
  • креветки — 150 г;
  • кукурузный крахмал — 3 ст. л.;
  • соль, специи — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.

Приготовление:

  1. Кабачок и морковь натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 15 минут.
  2. Хорошо отожмите овощи от лишней жидкости.
  3. Добавьте нарезанные креветки, рубленый зеленый лук, кукурузный крахмал и специи.
  4. Тщательно перемешайте массу до однородности.
  5. На хорошо разогретой сковороде с маслом сформируйте небольшие оладушки.
  6. Жарьте по 5–6 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Ранее сообщалось о десерте, который подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся за минуты.

овощи
оладьи
креветки
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин раскрыл, когда Часов Яр перешел под контроль России
Турция снизила цены после рухнувшего турпотока из России
Россиянка потеряла возлюбленного на СВО, но пытается забеременеть от него
«Похищали и угрожали»: двух россиян задержали на Бали за вымогательство
Чиновница провалилась под трибуну городской думы в российском регионе
Нефтяная ловушка: по кому ударят новые санкции Трампа против России
Минтранс России высказался о штрафах для Turkish Airlines
Раскрыто, отпустят ли на год на больничный с гипертонией по новым правилам
«Орешник» пошел в серию: что известно о новом оружии России, когда запуск
Стало известно, какие проблемы со здоровьем испытывал Глотов перед смертью
Что считается экстремистским в книгах и музыке в 2025 году?
Бизнесменам дали эффективные советы, как защититься от хакерских атак
В Госдуме раскрыли цель переезда ряда госкомпаний из Москвы
Минтруд призвал не брать мигрантов на работу по квотам из-за одного фактора
Диана Гурцкая предстала перед подписчиками в неожиданном образе
«Настроен оптимистично»: ветеран ЦСКА дал прогноз на матч против «Зенита»
Зеленский сделал неожиданное предложение после выступления Путина
На Украине уверены, что крах Зеленского уже произошел
Просил его застрелить: вернувшийся с СВО военный зарубил мужчину мачете
Руководство колонии в российском регионе задержали из-за картофеля
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.