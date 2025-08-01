Лечо с огурцами — вкусная закуска на зиму! Изумительная заготовка из овощей

Лечо с огурцами — вкусная закуска на зиму! Изумительная заготовка из овощей

Лечо с огурцами — вкусная закуска на зиму! Изумительная заготовка из овощей! Этот рецепт лечо с хрустящими огурцами, сочными помидорами и ароматным перцем станет вашей любимой заготовкой. Идеальный баланс кислинки и сладости — пальчики оближешь!

Ингредиенты

Огурцы — 1 кг

Помидоры — 0,5 кг

Перец болгарский — 300 г

Сахар — 90 г

Соль — 40 г

Масло растительное — 50 мл

Уксус 9% — 50 мл

Чеснок — 2-3 зубчика

Приготовление

Помидоры измельчите в блендере до состояния пюре. Перец очистите от семян и нарежьте соломкой. В кастрюлю с томатной массой добавьте перец, сахар, соль, масло и пропущенный через пресс чеснок. Доведите до кипения и варите 10–15 минут на среднем огне. Огурцы нарежьте кружочками или соломкой (по желанию). Добавьте в кастрюлю вместе с уксусом, аккуратно перемешайте. После закипания уменьшите огонь и томите под крышкой 5-6 минут. Горячее лечо сразу разливайте по стерильным банкам и закатывайте. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания. Храните в прохладном месте.

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