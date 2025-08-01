Лечо с огурцами — вкусная закуска на зиму! Изумительная заготовка из овощей! Этот рецепт лечо с хрустящими огурцами, сочными помидорами и ароматным перцем станет вашей любимой заготовкой. Идеальный баланс кислинки и сладости — пальчики оближешь!
Ингредиенты
- Огурцы — 1 кг
- Помидоры — 0,5 кг
- Перец болгарский — 300 г
- Сахар — 90 г
- Соль — 40 г
- Масло растительное — 50 мл
- Уксус 9% — 50 мл
- Чеснок — 2-3 зубчика
Приготовление
- Помидоры измельчите в блендере до состояния пюре. Перец очистите от семян и нарежьте соломкой. В кастрюлю с томатной массой добавьте перец, сахар, соль, масло и пропущенный через пресс чеснок. Доведите до кипения и варите 10–15 минут на среднем огне.
- Огурцы нарежьте кружочками или соломкой (по желанию). Добавьте в кастрюлю вместе с уксусом, аккуратно перемешайте. После закипания уменьшите огонь и томите под крышкой 5-6 минут. Горячее лечо сразу разливайте по стерильным банкам и закатывайте.
- Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания. Храните в прохладном месте.
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