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01 августа 2025 в 10:00

Лечо с огурцами — вкусная закуска на зиму! Изумительная заготовка из овощей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лечо с огурцами — вкусная закуска на зиму! Изумительная заготовка из овощей! Этот рецепт лечо с хрустящими огурцами, сочными помидорами и ароматным перцем станет вашей любимой заготовкой. Идеальный баланс кислинки и сладости — пальчики оближешь!

Ингредиенты

  • Огурцы — 1 кг
  • Помидоры — 0,5 кг
  • Перец болгарский — 300 г
  • Сахар — 90 г
  • Соль — 40 г
  • Масло растительное — 50 мл
  • Уксус 9% — 50 мл
  • Чеснок — 2-3 зубчика

Приготовление

  1. Помидоры измельчите в блендере до состояния пюре. Перец очистите от семян и нарежьте соломкой. В кастрюлю с томатной массой добавьте перец, сахар, соль, масло и пропущенный через пресс чеснок. Доведите до кипения и варите 10–15 минут на среднем огне.
  2. Огурцы нарежьте кружочками или соломкой (по желанию). Добавьте в кастрюлю вместе с уксусом, аккуратно перемешайте. После закипания уменьшите огонь и томите под крышкой 5-6 минут. Горячее лечо сразу разливайте по стерильным банкам и закатывайте.
  3. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания. Храните в прохладном месте.

Ранее мы делились рецептом закатки на зиму! Острая маринованная капуста «По-восточному».

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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