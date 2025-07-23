Лечо без уксуса — любимая закатка для семьи! Вкусняшка на зиму

Лечо без уксуса — любимая закатка для семьи! Вкусняшка на зиму

Лечо без уксуса — любимая закатка для семьи! Вкусняшка на зиму! Этот нежный вариант лечо без уксуса идеально подходит для детского питания и станет вкусным дополнением к любым блюдам в холодное время года. Ароматное, полезное и очень простое в приготовлении!

Ингредиенты

Помидоры — 3 кг

Болгарский перец — 2 кг

Сахар — 1 стакан (200 мл, можно меньше по вкусу)

Соль — 2 столовые ложки (регулируйте количество)

Чеснок — 4-5 зубчиков

Приготовление

Тщательно промойте помидоры и болгарский перец. У перцев удалите семена и плодоножки, еще раз ополосните. Помидоры измельчите в блендере или кухонном комбайне до состояния однородного пюре. Перелейте томатную массу в просторную кастрюлю, оставив место для перцев, добавьте соль и сахар. Доведите до кипения на среднем огне, периодически помешивая. Пока томатная основа закипает, нарежьте перец удобными кусочками — полосками или кубиками. Для более густой консистенции соуса можно предварительно уварить томатное пюре 20-30 минут. Затем добавьте нарезанный перец в кипящую томатную массу — сначала он будет плавать на поверхности, но постепенно осядет. Варите лечо на медленном огне 30-40 минут, аккуратно помешивая. За 10 минут до готовности добавьте мелко нарезанный чеснок. Подготовьте стерильные банки и крышки. Горячее лечо сразу разложите по банкам и плотно закатайте. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания. Хранить такую заготовку можно при комнатной температуре — благодаря натуральным консервантам в помидорах, лечо прекрасно сохраняется всю зиму.

Ранее мы готовили помидоры в томате на зиму! Вкуснейшая закатка съедается без остатка.