Лавров заявил, что дети от смешанных браков должны быть гражданами России

Дети, родившиеся в смешанных браках, должны автоматически получать российское гражданство. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе VII Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом, передаёт РИА Новости.

Мы убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребёнок в смешанном браке — на территории России или на территории зарубежного государства, он обязан в соответствии с Конституцией автоматически получать гражданство, — заявил Лавров.

Он добавил, что Россия заинтересована в создании своих учебных заведений во всех союзных странах. По eго словам, создаются пять русских школ в Тaджикистане, аналогичная программа готовится для Узбeкистана.

Лавров сообщил, что Москва заинтересована в том, чтобы это стало модельным проeктом для всех союзников и стратегических партнёров.

Ранее сообщалось, что в 2021 году более 656 тысяч иностранцев получат гражданство России. Для жителей Украины, Белоруссии, Казахстана и Молдавии, состоящих в браке и имеющих общих детей с гражданами РФ, упрощён порядок получения гражданства. Помимо этого, отменён ряд требований к заявителям и сокращён срок рассмотрения заявлений.