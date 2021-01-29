Лановой успел перед смертью полностью обеспечить тайную внучку

https://static.news.ru/photo/ac56cec8-6248-11eb-a6cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скончавшийся от коронавируса народный артист СССР Василий Лановой перед смертью успел позаботиться о своей тайной внучке из Архангельска.

Младший сын артиста Сергей Лановой дважды был женат, но оба раза неудачно — семьи быстро распадались. В 33 года он познакомился с психологом Ольгой из Санкт-Петербурга, которая была старше его на 11 лет. До смерти он жил вместе с любимой в Северной столице, но ребёнка завести не удалось. Однако оказалось, что у Сергея родилась внебрачная дочка в Архангельске. Когда Василий Лановой и его супруга Ирина Купченко узнали об этом, то провели ДНК-тест и после подтверждения родства стали заботиться о девочке, передаёт KP.RU.

Сергей с матерью девочки, с которой у него была короткая связь в Москве, не общался. Знакомые полагают, что на это могли быть причины.

После смерти сына Василий Лановой каждые каникулы приглашал внучку Анну в Москву и ни в чём ей не отказывал. Сейчас ей исполнилось уже 20 лет. Знакомые артиста утверждают, что девушка «полностью обеспечена». Однако на семейном совете было принято решение ни в каких ток-шоу по этому вопросу не участвовать и фотографий не показывать.

Ранее стало известно, что легендарного советского и российского актёра Василия Ланового похоронят на Новодевичьем кладбище. Церемония прощания с народным артистом СССР пройдёт в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, где покойный служил с 1957 года, заявил директор учреждения Кирилл Крок.

Лановой умер на 88-м году жизни 28 января от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Вместе с супругой Ириной Купченко он был госпитализирован в начале месяца. В последний день ему резко стало хуже, его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Мэтр запомнился зрителям ролями в культовых советских картинах: «Алые паруса», «Иду на грозу», «Офицеры», «Анна Каренина», «Война и мир».

Соболезнования в связи со смертью Ланового выразил президент РФ Владимир Путин, слова сочувствия близким артиста высказали также мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Глава комитета столичной думы по культуре Евгений Герасимов заявил, что в столице РФ может появиться памятник актёру или будет установлена мемориальная табличка, писал NEWS.ru.